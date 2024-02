Aspettando i KCA 2023: le star alle passate edizioni

Non perdere i Kids' Choice Awards 2023! In Italia, puoi vedere i KCA in tre imperdibili appuntamenti: da giovedì 9 marzo alle 20:00 in anteprima su Sky on Demand, venerdì 10 marzo in onda alle 20:00 su Nickelodeon (canale Sky 605) e sabato 11 marzo alle 20:30 su Super! (canale 47 del ddt e tivùsat e sul 625 di Sky)