16 Anni E Incinta 8, Erika (Parte 1): la scoperta della gravidanza

16 Anni E Incinta 8, Erika (Parte 2): il parto e la nascita di Gabriela 16 anni e Incinta S8

I tentativi per indurre il parto non sono andati a buon fine e i medici decidono di ricorrere al taglio cesareo per far nascere la piccola Gabriela. Tutto va per il meglio per fortuna, ma la neonata è sottopeso e deve stare sotto osservazione per qualche giorno