16 Anni E Incinta E Poi? - Alexandra ci racconta la sua vita da giovane mamma (video esclusivo)

16 Anni E Incinta 7, Asia U. (Parte 2): le videochiamate ai parenti per far conoscere il figlio 16 anni e Incinta S7

A causa dell'emergenza Covid, solo la mamma di Asia può stare con lei in ospedale. Come fare per far conoscere il piccolo Emanuele a tutti i parenti? Nessun problema, bastano un smartphone e tante videochiamate e adorabili selfie!