Non perderti Welcage Milano 2024, lo street festival completamente gratuito dedicato alla Gen Z

Dal 19 al 25 maggio a Milano si terrà un evento pionieristico per la cultura urbana e per la Generazione Z in generale. Si tratta di Welcage, un festival completamente gratuito che prenderà vita di fronte alla Stazione Centrale di Milano (in Piazza Duca D'Aosta), con un programma di eventi accessibili, coinvolgenti e comunitari che uniscono musica, sport e urban culture.

Per una settimana, da mattino a sera, saranno presenti un grande palcoscenico, un campo da calcio da tre contro tre, un campetto da basket e una galleria d’arte urbana, animati da performance live, dj set, partite, interviste e live streaming.

Welcage prenderà il via domenica 19 maggio con le esibizioni di Mara Sattei e Olly, precedute da un dj set di Manuelito (aka Hell Raton). La settimana continuerà poi con ospiti di spicco della scena come Kuremino, Il Ghost, El Matador, Digital Astro, Kid Lost, Ensi, Nitro, Mambolosco, Greg Willen e Icy Subzero, Artie Five, Don Pero, Nayt, Young Miles e Jr Stit.

A fare gli onori di casa ci penseranno i main host: King Ash, Il Rosso, Sespo e Alessia Lanza che guiderà gli spazi interviste con ospiti Pow3r, Valerio Mazzei, Barengo ed Erati. Ci sarà spazio anche per il live streaming, con una Media House dedicata ai content creator per lanciare dirette da Piazza Duca d’Aosta sulle piattaforme coordinata da Bryan Box.

Passando dalla musica allo sport, i campi da calcio e di basket - anch'essi sempre accessibili gratuitamente - vedranno la partecipazione dei membri della GOA7 League Andrea Fratino, Fene, Andrea Porrini con i 7Sins, JPata, Simone Crispo e Ragnar, e della la più grande community di basket, Damove. Si uniranno anche l’ex campione di NBA Linton Johnson e i content creator Julian e Jiggy Nubel.

A coronare il tutto, la galleria open air dedicata alla street art e curata da Kobak, che ha collaborato con la graffiti crew milanese Los dirty B per personalizzare le loro cabine. Last but not leats l'iniziativa speciale attivata da Warner Bros. Pictures che, in occasione dell’uscita di Furiosa: A Mad Max Saga, installerà un make-up booth dove potrai truccarti come la protagonista del film e ricevere una t-shirt in regalo.

Per partecipare gratuitamente a Welcage dal 19 al 25 maggio non devi fare altro che registrarti sul sito www.welcage.it

Non puoi mancare a questa iniziativa unica e pionieristica, resa possibile grazie a Grandi Stazioni Retail e Fandango Club, in collaborazione con Golab Agency e WSC, che hanno realizzato il progetto in risposta all’avviso pubblico lanciato dal Comune di Milano per animare in maniera positiva Piazza Duca d'Aosta.