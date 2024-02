Ex On The Beach Italia

La versione italiana del dating show dove le relazioni non muoiono mai! Un gruppo di single molto attraenti si ritrova per una vacanza all'insegna di sole, mare e avventure piccanti. Ma il passato è in agguato sotto forma di EX per rovinargli la festa! E ai sexy concorrenti non resta che aspettare con il fiato sospeso per vedere se il loro ex fidanzato/a arriverà a scombinare i piani della loro vita da single.