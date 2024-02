Ex On The Beach Italia seconda stagione, i protagonisti: Lucrezia Borlini S2

Ha 23 anni, arriva da Milano e in ogni cosa che fa non ha limiti! E' pronta a conquistare uomini e perchè no, anche qualche donna... Ecco i protagonisti della seconda stagione di Ex On The Beach Italia, presentata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dal 22 gennaio ogni mercoledì in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV