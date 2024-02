Episodio 7 (riassunto) - Ex On The Beach Italia S1

Il Tablet del Terrore sancisce la fine dell’espierenza in Thailandia per Federica e Jessica S., preannunciando però l’arrivo di due nuovi ex: Deliel, ex di Vanessa e Raffaella, ex di Yuri, che finisce subito nel mirino di Andrea. La serata si anima all’insegna della festa a tema "Angeli e Demoni", durante la quale un segreto svelato al gruppo da Andrea fa infuriare la sua ex Tecla. Come se non bastasse, Renatino è conteso da più ragazze all'interno della villa. Ma quando Vanessa si fa avanti svelandogli i suoi sentimenti, la serata si trasforma in un vero inferno per tutto il gruppo.