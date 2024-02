"Halo": le cose da sapere sulla seconda stagione in arrivo su Paramount+

La seconda stagione di HALO sta per partire su Paramount+! Ecco le cose da sapere per arrivare pronti alla visione dei nuovi episodi.

HALO è una fortunata serie ispirata all'omonimo popolare franchise di videogame, che a partire dal 2001 appassiona milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

La serie racconta di un epico conflitto nel 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant e vede come protagonista Master Chief John-117, interpretato da Pablo Schreiber, attore che forse ricorderai nei panni della guardia carceraria Mendez nella serie Orange Is the New Black.

Cosa succederà nella seconda stagione?

Senza spoilerarti troppo ti possiamo anticipare che Master Chief John-117 guida la sua squadra di Spartan d'élite contro i Covenant. A seguito di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi dalla sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò a cui nessuno crederà: che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell'umanità. Con la galassia sull'orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell'umanità, o della sua estinzione: l'HALO.

Nel cast, oltre a Pablo Schreiber, sono presenti anche Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Danny Sapani, Cristina Rodlo e Joseph Morgan, attore noto per la parte di Klaus in The Vampire Diaries e nel suo spin-off The Originals, che guida le novità della seconda stagione e rappresenta un motivo in più per non perdere i nuovi episodi di HALO.