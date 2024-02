Involontaria

La serie racconta la vita di Greta, che entrata in ospedale per risolvere una questione personale importante si troverà involontariamente coinvolta in un progetto di volontariato musicale che le cambierà la vita. Il 6 dicembre online su mtv.it e sul canale YouTube di MTV Italia e l'8 dicembre alle 18:40 in tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV