#Riccanza Deluxe, i protagonisti: Mattia Mustica S4

Arriva da Grottaferrata, una "piccola Svizzera" vicino a Roma, ama la musica, la moda e gli orologi! Ed è una delle new entry della quarta stagione di #Riccanza! Non perdere Mattia, dall'8 ottobre ogni martedì alle 22.50 in prima tv assoluta su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV