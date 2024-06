Brain Back Home

Brain Back Home è la web series dedicata a giovani startupper che hanno un'idea imprenditoriale e cercano un modo per svilupparla. Cinque ragazzi italiani per cinque idee di business, una host d'eccezione, Cecilia Rodriguez, e una città motore della ripartenza, Milano: sono gli ingredienti della terza stagione!Da martedì 8 giugno trovi una nuova puntata ogni martedì e ogni giovedì sul nostro profilo Facebook MTV Italia e sul canale YouTube MTV Italia.Puoi vederlo anche in tv, ogni weekend alle 18:10 su MTV (Sky 131) e in streaming su NOW (guardalo scoprendo qui l'offerta di NOW). Main Partner