S3 • E3 Brain Back Home Episodio 3

La terza puntata inizia con la nostra conduttrice Cecilia Rodriguez che ci introduce in questo nuovo e importante giorno. Oggi inizia un nuovo percorso. In sala Lorenzo Ait accoglie i ragazzi, chiedendo se hanno elaborato dei pensieri nuovi riguardo la loro idea in questi due primi giorni. Per aiutarlo, oggi, ci sarà un imprenditore d'eccezione: Maurizio Bellante (Specializzato in marketing, automazione e digitalizzazione aziendale). Maurizio e Lorenzo creano una prova ad hoc per capire le abilità dei cinque protagonisti. Lorenzo, finita la prova, annuncia il primo incontro con i mentor.