La collezione di vinili è lo studio creativo di Dardust

Il Trailer della puntata speciale con Marcelo Burlon MTV Cribs Italia S2

Mercoledì 29 dicembre alle 21.10 su MTV (Sky 131) e in streaming su NOW non perdere una puntata speciale di MTV Cribs Italia in attesa della seconda stagione. Per l'occasione voliamo ad Ibiza per curiosare nella dimora di uno degli stilisti più geniali e creativi del momento: Marcelo Burlon.