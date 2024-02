16 Anni E Incinta 8, Chiara (Parte 2): il meglio della puntata

16 Anni E Incinta 8, Chiara (Parte 1): il meglio della puntata 16 anni e Incinta S8

Chiara ha 17 anni e sogna di fare la cantante. Da quando aspetta il piccolo Christian la sua vita è molto cambiata, anche se non intende mettere da parte i suoi sogni. Scoprire di essere incinta è stato uno shock sia per lei, sia per Simone, il suo compagno, con il quale stava insieme da appena un mese. Chiara, in ogni caso, non si è mai sentita sola. Ha una famiglia allargata splendida che la circonda d’affetto e non le fa mancare nulla