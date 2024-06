Emis Killa intervista Chadia Rodriguez su rap, trap e nuovo pop

YO! MTV Raps con Emis Killa e Valentina Pegorer il 17 e 24 giugno alle 22:00 Yo! MTV Raps (Italy) S1

Per te che rappresenti, per te che sei sottopalco, per te che rompi gli schemi, per te che supporti la scena, per te che sei per il nuovo, per te che non cambi mai, per quelli veri come te... YO! MTV Raps con Emis Killa e Valentina Pegorer ti aspetta il 17 e 24 giugno alle 22:00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV