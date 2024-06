16 Anni E Incinta 7, Alexandra (Parte 2): il ritorno a casa e il grande sonno

16 Anni E Incinta 7, Alexandra (Parte 2) - Best Of 16 anni e Incinta S7

Alexandra, 17 anni, vive a Concorezzo (MB) con la mamma, il fratello e il nuovo marito della mamma. La gravidanza è stata una sorpresa e il papà del bambino non era d’accordo, ma Alexandra non ha avuto paura di scegliere di diventare una mamma single per il suo Gabriele. Il suo coraggio, l’allegria e il forte sostegno da parte della famiglia la accompagneranno in tutto il percorso, a volte duro, di giovanissima mamma.