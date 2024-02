Antonio Cassano e Carolina Marcialis: il meglio della puntata

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: il meglio della puntata MTV Cribs Italia S2

Scopriamo il nido d'amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ovvero i Prelemi, il cui amore sbocciato davanti alle telecamere si è poi concretizzato in una convivenza davvero intensa tra Milano e Roma. La casa milanese è piena di porta fortuna e di un "amuleto" contro il malocchio regalato dalla mamma di Giulia. La camera da letto, insieme all'architetto, è stata rimpicciolita per realizzare il sogno di Giulia: la cabina armadio. Avrà lasciato un po' di spazio per gli abiti di Pierpaolo o l'avrà costretto a tenere il suo guardaroba a Roma?