Teen Mom Italia: il trailer della seconda puntata

Teen Mom Italia, le protagoniste: Yusang Teen Mom Italia S1

A 18 anni Yusang Aguilera è la mamma di Selena, 3 anni e di Madison nata a luglio 2022. Vive a Montefiore Conca, in Emilia-Romagna e ha una passione: YouTube. Insieme a Selena gira video da migliaia di like. Qualcosa, però, nella sua vita non è proprio come se l'aspettava… Come gestirà la convivenza con il compagno Christian? Come si evolverà il rapporto speciale con la sorella Michelle, già mamma come lei e nuovamente incinta?