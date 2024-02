Episodio 3 - Il meglio della puntata

Ex On The Beach si riempie di Celebrity! Dal 16 settembre ogni mercoledì alle 22:50 su MTV Celebrity Ex on the Beach S1

Ex On The Beach si riempie di vip internazionali e diventa Celebrity Ex On The Beach! Tutti alle prese con i propri ex sulle spiagge di Marbella, in Spagna per una vacanza che non dimenticheranno mai! Dal16 settembre ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV