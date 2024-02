16 Anni E Incinta 8, Penelope (Parte 2): il meglio della puntata

16 Anni E Incinta 8, Erika (Parte 2): il meglio della puntata 16 anni e Incinta S8

Arriva il momento del parto e dopo un lungo travaglio viene deciso di fare il parto cesareo. Per fortuna tutto va per il meglio, ma Erika e la piccola Gabriela devono rimanere in ospedale per un po'. Quando poi possono tornare a casa, per loro e Michael è l'inizio di una nuova vita tra paure e sogni per il futuro insieme...