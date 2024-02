16 Anni E Incinta E Poi? - Angelica ci racconta la sua vita da giovane mamma (video esclusivo)

16 Anni E Incinta 7, Asia U. (Parte 2) - Best Of 16 anni e Incinta S7

Asia si prepara al grande giorno, tra una lezione di Yoga e una festa a sorpresa per l'amica del cuore. Ma quando è il momento di partorire, i dolori sono molto forti e i medici scelgono di fare il parto cesareo. Ma tutto è bene quel che finsice bene, e nonostante le restrizioni e le difficoltà per l'emergenza Covid, nasce il piccolo Emanuele, per la felicità sua e di tutta la famiglia! Per Asia inizia una nuova vita da giovane mamma single, tra gioe e speranze ma con l'aiuto e il supporto dei suoi cari