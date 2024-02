Tommaso Zorzi: hashtag, frasi e momenti top

#Riccanza Deluxe Episodio 11: il meglio della puntata #Riccanza S4

Continua il percorso di purificazione intrapreso da Tommaso Zorzi all’interno della #Riccanza Rehab: i momenti di crisi sono sempre in agguato e forse c’è qualcuno che può aiutarlo a superarli... Per le Sister Cash Alessia e Giorgia Morosi Visentin invece c’è un solo obiettivo: “inaugurare” la nuova vita milanese in maniera indimenticabile! Per Princess Camilla NEuroni è finalmente arrivato il momento di entrare nel regno incantato della Milano Fashion Wee e si sa che tra party, show, inviti esclusivi ed eventi glam, non esiste via d’uscita. Anche Aaron Nielsen ha voglia di divertirsi con i suoi amici, tra location esclusive e drink a 5 stelle. Per Farid Shirvani, invece, è il momento di un appuntamento romantico, che nasconde però una sorpresa. Non mancano divertimento e serate esclusive anche per Cristel Isabel Marcon e King Mattia Mustica